İskenderun'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.
Büyükdere Mahallesi'ndeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan ekip, kediyi kurtardı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel