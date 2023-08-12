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İskenderun'da 92 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 92 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, üst aramasında 92 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde şüphe üzerine V.O'yu durdurdu.

Üst aramasında 92 sentetik uyuşturucu bulunan zanlı, gözaltına alındı.

V.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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