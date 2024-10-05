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İskenderun'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde çeşitli suçlardan arananların yakalanması yönelik çalışma yaptı.

Operasyonda, D.O, Ç.O, Ş.O, S.O, B.O, E.O, Z.O. ile M.A.K. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 6 tüfek, 2 şarjör, 4 tüfek fişeği ve bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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