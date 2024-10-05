İskenderun'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde çeşitli suçlardan arananların yakalanması yönelik çalışma yaptı.
Operasyonda, D.O, Ç.O, Ş.O, S.O, B.O, E.O, Z.O. ile M.A.K. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 6 tüfek, 2 şarjör, 4 tüfek fişeği ve bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.