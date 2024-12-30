İskenderun'da 7 Katlı Binanın Asansöründe Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cebike Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın asansöründe çıkan yangın, hasara neden oldu.
Cebike Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın asansöründe belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel