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İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor

İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı Devam Ediyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları, Vali Mustafa Masatlı'nın incelemeleriyle hız kazanıyor. Hastanenin tamamlandığında sunacağı hizmetler arasında acil servis, yoğun bakım ve poliklinik bölümleri de bulunacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Mustafa Masatlı, Cebike Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.

Masatlı, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşa çalışmaları bittiğinde hastane, 600 hasta yatağı, 70 acil servis müşahede yatağı, 149 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 27 ameliyat salonu, 200 poliklinik, 12 görüntüleme odası, 2 tomografi, 3 endoskopi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 15 onkoloji, 2 anjiyografi ünitesi ve tam kapsamlı laboratuvarla hizmet verecek.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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