İskenderun'da 5 noktada kurulan konteyner kentlere 2 bin 541 depremzede yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 noktada kurulan konteynerlerde 2 bin 541 afetzede yaşamını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği ilçedeki barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Isı yalıtımlı konteynerler, elektrik ve su hattıyla altyapı çalışmaları tamamlanan alanlara iş makineleriyle yerleştiriliyor.

Afetzedelerin, uygun yaşam koşulları tamamlanan konteynerlere taşınma süreci AFAD koordinasyonunda yapılıyor.

İskenderun Kriz Koordinasyon Merkezi'ndeki yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede şu ana kadar 5 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki konteynerlere 2 bin 541 depremzede yerleştirildi.

"Deterjanımıza kadar getiriyorlar"

Depremzede Aysun Yalın, AA muhabirine, afette hasar gören evlerinden çıktıktan sonra eşi ve down sendromlu kızıyla bir süre çadırda kaldıklarını, daha sonra yaptıkları başvuru sonucu konteyner kente yerleştirildiklerini dile getirdi.

Yalın, "Ekmeğimiz, suyumuz, aşımız, her şeyimiz var. Allah yardım edenlerden bin kere razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımızı burada karşılayabiliyoruz. Şu anda herhangi bir ihtiyacımız yok. Çamaşır ve kurutma makinemizi kurduk, deterjanlarımıza varana kadar getiriyorlar." diye konuştu.

Depremzede Yusuf Seviner ise 3 haftadır konteyner kentte yaşadığını ve kendilerine her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Seviner, "Buradaki konteyner kentte yeni dostlar edindik ve hep beraber yaşıyoruz." dedi.

Seviner, yemeklerinin verildiğini, AFAD koordinasyonunda gelen yardımların dağıtıldığını belirterek, "Çok şükür yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şeref Yüce de 4 katlı evlerinin çöktüğünü ve aile fertlerinden bazılarını kaybettiğini anlattı.

Yüce, bir odada kaldıklarını ancak yiyecek ve diğer konularda ihtiyaçlarının bulunmadığını belirterek, "Yeni komşular edindik. Hepsiyle çok iyi geçiniyoruz." dedi.

Eşini ve oğlunu depremde yitiren Didem Doğru ise kendileri için yapılacak evleri beklediklerini aktardı.