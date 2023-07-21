İskenderun'da 480 Gram Metamfetamin Bulunan Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinden 480 gram meranfetamin çıkan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satışına ve üretimine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesinde durdurulan M.Z. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 480 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.Z. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY