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İskenderun'da 480 Gram Metamfetamin Bulunan Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, M.Z. isimli şahsın üzerinden 480 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinden 480 gram meranfetamin çıkan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satışına ve üretimine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesinde durdurulan M.Z. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 480 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.Z. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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