İskenderun'da 45 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S isimli şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı ve gümrük kaçağı cep telefonlarını buldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri M.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.