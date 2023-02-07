İSKENDERUN'DA 4 YAŞINDAKİ MUNE, ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan Mune Rezzak(4), bölgeye giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu bölgelerden Hatay'ın İskenderun ilçesine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi ve araçlarla İskenderun'a ulaşan ekipler, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan bir binada arama çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun sağ olduğunu belirledi. Beton blok ve demirler arasında sıkışan Mune Rezzak'ı kurtarmak için yoğun bir çalışma yapan ekipler, demirleri keserek minik Mune'yi enkazdan yaralı olarak çıkardı. Sedyeye alınan Mune Rezzak, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hatay İskenderun'a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardılar. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum' dedi.