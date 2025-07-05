İskenderun'da 4 Firari Hükümlü ve 2 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan N.K. ve İ.E.U. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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