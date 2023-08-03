İskenderun'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, saklandığı adresi belirlediği firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.