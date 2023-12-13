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İskenderun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, firari hükümlü B.K. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????????????

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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