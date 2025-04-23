İskenderun'da 23 Nisan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteyner kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde dans edip boyama yaparak eğlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, konteynerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İskenderun Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konteyner kentte çocuklar için dans gösterisi düzenlendi.
Müzikler eşliğinde eğlenen çocuklar boyama etkinliği de yaptı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel