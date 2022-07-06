İskenderun'da 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbar edilen bir iş yerinde arama yaptı. Güvenlik güçleri, adreste 150 paket gümrük kaçağı sigara buldu. İş yeri sahibine kaçak ürün bulundurmaktan işlem yapıldı. AA / Burak Milli - Güncel İskenderun Hisarcık Hatay Güncel Haberler

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