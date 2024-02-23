İskenderun'da 1400 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda R.T. gözaltına alındı.