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İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, çalışmalarını anlattı

AA - Burak Milli - Güncel
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İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı, çalışmalarını anlattı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tosyalı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Huzurlu bir bayram geçirilmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Tosyalı, kentte 39 kurban kesim noktası belirlediklerini söyledi.

Tosyalı, arife ile bayramın bir ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz araç tahsis ettiklerini kaydetti.

AA / Burak Milli - Güncel

Kurban Bayramı İskenderun Fatih Güncel Haberler

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