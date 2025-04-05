İskenderun Açıklarında Hortum Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji, Doğu Akdeniz için hafta sonu yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun Körfezi açıklarında gece saatlerinde hortum oluştu. Karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kaybolan hortum, bir vatandaş tarafından karadan görüntülendi. Hortum, görüntüsüyle ürküttü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel