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İskenderun Açıklarında Hortum Oluştu

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Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.

Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz'de oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için hafta sonu yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun Körfezi açıklarında gece saatlerinde hortum oluştu. Karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kaybolan hortum, bir vatandaş tarafından karadan görüntülendi. Hortum, görüntüsüyle ürküttü.

İskenderun Açıklarında Hortum Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel
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