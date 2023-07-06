İskenderiye'de Eski Bir Bina Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mısır'ın İskenderiye kentinde, El-Cumruk bölgesinde bulunan eski bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat sektöründe yasalara uyulmaması ve plansız yapılaşma nedeniyle Mısır'da bina çökme olayları sık sık yaşanıyor.

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

"El-Yevm Es-Sabi" (Yedinci Gün) gazetesinin haberine göre, kentin El-Cumruk bölgesindeki El-Afifi Caddesi üzerinde iki katlı eski bir bina çöktü.

Sivil savunma ekipleri, çöken binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşırken bir kişiyi ise yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Olay mahallinin trafiğe kapatıldığı, sivil savunma ekiplerinin binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Binanın çökme nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İskenderiye'de 26 Haziran'da da 13 katlı bir apartman çökmüş, olayda bir kişi yaralanmıştı.

Yerel kurumların hazırladığı raporlara göre, inşaat sektöründe yasalara uyulmaması ve gelişigüzel yapılaşma nedeniyle Mısır'da sık sık bina çökme hadiseleri yaşanıyor.