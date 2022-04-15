İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2) - Haberler

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İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
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İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım  (2)

SERBEST KALDIKLARI DOSYADAN DA TUTUKLANDILARKonya'da, işkence gören Demet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, aynı gün M.K., adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Murat D., Sara D. ve Tuba D.

KONYA (DHA) - SERBEST KALDIKLARI DOSYADAN DA TUTUKLANDILAR

Konya'da, işkence gören Demet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, aynı gün M.K., adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Murat D., Sara D. ve Tuba D.'nin adli kontrol kararına yapılan itirazı bir üst mahkeme kabul etti. Mahkeme, şüpheliler hakkında Demet A.'ya yönelik suçları için de tutuklama kararı verdi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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