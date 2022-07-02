İşkence ve istismar sanığı öğretmen çiftin davasında 'haber yasağı' talebine ret

KONYA'da, 8 öğrenciye işkence yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Gülşen E. (40) ve aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E.'nin (40) yargılanmalarına devam edildi. Davanın 2'nci duruşmasına halen bir okulda öğretmenlik yapan çift, katılmazken, avukatları Beytullah Çetin de mahkemeye üstün başarı belgelerini sunup, duruşmaların gizli görülmesini, haber yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi reddederek, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çift hakkında yürüttüğü soruşturmanın mahkemeye sunulması, tanıkların da dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, Cihanbeyli ilçesinde 2018 ile 2020 yılları arasında meydana geldi. İlçedeki ilkokulda eğitim gören, 1'i erkek 8 öğrenci, iddiaya göre, sınıf öğretmenleri Gülşen E. ile aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E.'nin aralıklarla işkencesine ve cinsel istismarına maruz kaldı. Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesine tayin oldu, farklı okullarda göreve başladı. Tayin sonrası Gülşen E.'nin sınıfına aynı okulda görev yapan Ş.D. adlı kadın öğretmen, girmeye başladı. Öğrencilerin Gülşen E.'yi kastederek 'O bize vururdu, döverdi' sözleri üzerine öğretmen Ş.D., hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ile 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturma sonucu 4 Ekim 2021'de öğretmen çift hakkında iddianame hazırlandı.

Avukat Elif Zehra Türkmen ise "Yargılamanın başından bu yana çocukların ikincil örselenmesi düşünülmeden hareket edilmiştir. Yargılamanın uzun sürmesi hem aileleri hem de çocukları mağdur etmektedir. Davada öğretmenlerin başarı belgesi sunulmuştur. Yargılama konusuyla ilgisi olmayan bu belgelerin sunulmasının dosyaya ne faydası olduğunu anlayamamaktayız. Biz çocuklarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.