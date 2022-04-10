İşkence görmek için para ödüyorlar

İNTERNET ve sosyal medyada 'Köle Aranıyor' ilanlarıyla, sadist ve mazoşist yöntemlerle işkence ticareti yapan organizasyonlar ortaya çıktı. Saatlik ücretler ödeyerek, aşağılanma, falaka hatta küllük gibi kullanılmaya kadar her tür işkenceyi satın alanlar, kendilerini 'köle' olarak tanımlıyor. İşkence yaparak saatliği 150 ile 5 bin TL arasında değişen tutarlarda para kazanan kişilere ise 'sahip' adı veriliyor.

'Köleler' ve 'sahipler', 'Köle Aranıyor' ilanlarından, cinsiyet, yaş, ilişki durumu bilgilerini, iletişim numaralarıyla birlikte paylaşıyor. Sahibeler hangi işkenceleri daha iyi yaptıklarını, köleler de aşağılanmaktan mı, dayak yemektin mi, eşya olarak kullanılmaktan mı hoşlandıklarını belirtiyor. Para karşılığı işkence yapan, takma ismiyle 'Sahibe Sevda', Avrupa ve Arap ülkelerinden de çok sayıda müşterisi olduğunu belirterek "Gelenlerin yüzde 95'i evli" dedi. Köle olarak tanımlanan müşterilerden takma isimiyle Cemil ise, evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade ederek, "Hizmetçi olmak, sehpa ve küllük olarak kullanılmak en iyi yaptığım kölelikler" dedi.

"İDRAR İÇMENİN HAYALİNİ KURDUM"

"KÖLELİK İÇİN GEREKİRSE EK İŞ YAPARIM"

"CİNSELLİKLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİL"

"MADDİ İMKANLARDAN DOLAYI BUNU YAPMAK İSTEYEN ÇOK"

"ÜNLÜ BİR İŞ İNSANI BABASIYLA OLAN TEK INI YIRTMAMI İSTEDİ"

Köleleriyle yaşadığı ilginç anıları da anlatan Sevda, "Ünlü bir iş insanı, ölmüş babasıyla olan tek fotoğrafını yırtmamı istemişti. Ben de onu yapmamak için ikna ettim ancak, emin olduğunu söyleyince yaptım" dedi. Kardeş müşterilerinin de olduğunu belirten Sevda, birbirinden habersiz geldiklerini anlattı.