İşkence Gören Filistinli Ebu Ful, Görme Yetisini Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hastaneden alıkonulan Filistinli Mahmud Ebu Ful, gördüğü ağır işkenceler sonucu görme yetisini kaybederek bugün çadırda yaşam mücadelesi verirken tedavi için uluslararası destek bekliyor.

Yirmi sekiz yaşındaki Ebu Ful, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra cezaevinde ağır işkencelere maruz kaldığını belirterek, yaşadığı acıyı "Ağır işkencelere maruz kaldık. Özgürüm ama gözlerimi kaybettim." sözleriyle anlattı.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek tedavi altında bulunan Mahmud Ebu Ful'u alıkoymuştu.

2015 yılında İsrail bombardımanında sol bacağını kaybeden Ebu Ful, hareket kabiliyeti sınırlı olduğu için hastaneden ayrılamamıştı. Baskın sırasında hastalar ve sağlık personeli alıkonuldu, Ebu Ful ise doğrudan cezaevine götürüldü.

Mahmud Ebu Ful, tedavi görebilmek için uluslararası topluma, "Tek isteğim, bana bir şans verilmesi. Belki görmem geri dönmez ama en azından göz ağrılarım dinerse yeniden yaşamak isterim." sözleriyle seslendi.

2015'te bacağını kaybettikten sonra hiç protez takılamadığını belirten Ebu Ful, "Bir protez bacakla yürüyebilsem, yeniden hayata karışabilirim." dedi.

Ebu Ful, aylar süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz hafta İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

İşkence altında görme kaybı

Ebu Ful, İsrail askerleri tarafından hastane yatağında alıkonduğunu aktararak,

"İsrail ordusu beni tedavi gördüğüm yataktan aldı, hareket edemiyordum. Ayağa kalkmam bile mümkün değildi. Beni götürdükleri sorgu merkezinde ağır işkenceye maruz kaldım." diye konuştu.

"Beni defalarca başımdan ve ensemden demir coplarla vurdular. İki saat sonra her şey karardı, gözlerim hiçbir şeyi seçemez oldu." diyen Ebu Ful, aldığı darbeler nedeniyle yaklaşık iki saat bilinçsiz kaldığını, uyandığında ise tamamen kör olduğunu aktardı.

Fiziksel işkencenin yanı sıra hakaret, tehdit ve uzun süreli uykusuz bırakma gibi psikolojik işkencelere de maruz kaldığını belirten Ebu Ful, "O an ölümü diledim ama ölemedim." ifadesini kullandı.

"Özgürüm ama göremiyorum"

Aylar sonra özgürlüğüne kavuşan Ebu Ful, sevinciyle hüznünü aynı anda yaşadığını söyleyerek, "Özgürüm ama ne ailemi ne de gökyüzünü görebiliyorum. Annemin yüzünü bir daha göremeyeceğimi bilmek çok acı." dedi.

Gazze'nin güneyinde ailesinin kurduğu çadırda yaşayan Ebu Ful, İsrail saldırılarında evlerinin yıkıldığını, şu anda geçici bir barınakta kaldıklarını anlattı.

En büyük isteğinin yurt dışında tedavi imkanı bulup kısmen de olsa görme yetisini geri kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Gözlerimden biri tamamen kör, diğerinde çok hafif bir his var. Gözümde dayanılmaz ağrılar var. Tedavi edilmezsem bu da kalıcı olacak." diyen Ebu Ful, acil tıbbi destek çağrısında bulundu.

Sağlık sisteminin çöküşü

Ebu Ful'un tedavi umudu, İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamaları nedeniyle giderek azalıyor.

Gazze'deki sağlık altyapısı, İsrail'in iki yıldır süren bombardımanları sonucu neredeyse tamamen çökmüş durumda.

Doktorlar ve yardım kuruluşları, İsrail'in hastaneleri ve ilaç depolarını hedef almasının sağlık hizmetlerini felce uğrattığını belirtiyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki sağlık durumunun "kritik" olduğunu ve ateşkesin ardından dahi sınır kapılarının yardımlar için gerçek anlamda açılmadığını açıkladı.

Sağlık raporlarına göre, iki yıl süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de 67 bin 967 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kurulan geçici sahra hastaneleri de ağır hasta sayısı karşısında yetersiz kalıyor.