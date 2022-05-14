İşkence edilip damdan atılan köpek yavrusu tedavisinin ardından 'emin ellerde'

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahibinin işkence edip damdan attığı ve ölmek üzereyken polis ekiplerince bulunup sahiplenilen köpek yavrusu, yaklaşık 2 aylık zorlu tedavi sürecinin ardından emniyetin güvenli ellerinde yeniden koşup oynamaya başladı.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, 22 Mart'ta sahibinin işkence uygulayıp müstakil evinin damından attığı 2 aylık köpek yavrusu, ölümün kıyısındayken yardımına koşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerinin koruması altında kötü günleri atlattı.

Polisin, yaşama tutunması dolayısıyla "Şanslı" adını verdiği köpek, kameraya da yansıyan şiddetin etkileri nedeniyle Mezitli Hayvan Kliniğinde yaklaşık 2 aylık zorlu tedavi süreci geçirdi.

Zarar gören sol gözü iyileştirilen, kırılan bacağı ve parçalanan kalçası ameliyatla düzeltilen "Şanslı", kendisini sık sık ziyarete gelen HAYDİ ekiplerince yalnız bırakılmadı.

Tedavisinin ardından polis ekiplerince sahiplenilen köpek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bahçesindeki yeni yuvasına götürüldü.

Artık evin damında değil yeşillikler arasındaki kulübesinde uyuyan "Şanslı"nın, yeniden koşması ve oyuncaklarıyla oynaması ekiplerin de yüzünü güldürüyor.

"Yaşaması bile mucizeydi onun için ismini 'Şanslı' koyduk"

İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ayşegül Karaduman, AA muhabirine, köpeğin yaşama tutunduğunu söyledi.

"Şanslı"nın ilk olarak öldüğünün düşünüldüğünü aktaran Karaduman, "Bizlere ilk anons geldiğinde 'Şanslı'nın öldüğü söylenmişti. HAYDİ ekiplerimiz olay yerine gidip nefes aldığını görünce hemen kliniğe götürdüler. Tedavisi için elimizden geleni yaptık. Birtakım ameliyatlar geçirdi. Tedavisi sürecek." dedi.

Karaduman, "Şanslı"nın her zaman emniyetin koruması altında olacağını vurgulayarak, "Yaşaması bile mucizeydi onun için ismini 'Şanslı' koyduk. Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak sahip çıktığımız köpeğin bakım ve tedavisini üstlendik. Bundan sonra da bizimle birlikte güvenli ellerde." diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gelen tüm ekiplerin köpekle oynadığını belirten Karaduman, "Onu iyi halde görünce Mersin Emniyeti olarak biz de çok mutlu oluyoruz. Bize motivasyon sağlıyor." ifadesini kullandı.

Zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti

Bir kişinin müstakil evinin damında işkence ettiği köpek yavrusunu aşağı attığı ihbarı üzerine HAYDİ ve Akdeniz Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmış, tedavi için veterinere götürülen köpeği emniyet sahiplenmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Köpeğe işkence edilmesi, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.