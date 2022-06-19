İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iskeleye bağlı kayıkta yangın çıkarken, itfaiye ekiplerince diğer kayıklara sıçramadan söndürüldü. KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, iskeleye bağlı kayıkta yangın çıkarken, itfaiye ekiplerince diğer kayıklara sıçramadan söndürüldü. Salim Dervişoğlu Caddesi'nde balıkçı barınağında, gece iskeleye bağlı kayıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer kayıklara sıçramadan söndürdü. Kayık, kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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