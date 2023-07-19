Mersin'de bir binanın boyama işi yapıldığı sırada iskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi. O sıradan bölgeden geçen bir iş makinesi devreye girdi, kepçesiyle işçiyi kurtardı.

İskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi

O sıradan bölgeden geçen bir iş makinesi devreye girdi, kepçesiyle işçiyi kurtardı

MERSİN - Mersin'de bir binanın boyama işi yapıldığı sırada iskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi. O sıradan bölgeden geçen bir iş makinesi devreye girdi, kepçesiyle işçiyi kurtardı.

Olay, Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın 3'üncü katına dış cephe boyama işi yapan bir işçinin bulunduğu iskeletin halatı koptu. Tek tarafındaki kopan halat nedeniyle iskele yan devrildi, işçi askıda kaldı.Haber verilmesi üzerine bu sırada bölgeden geçen bir iş makinesi yardıma geldi. İşçiler mahsur kaldıkları yerden iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Olayı izleyen vatandaşlar ise işçiyi kurtaranlarla ile iş makinesi operatörünü alkışladı.