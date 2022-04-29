İSKELENİN ALTINDA KALAN HAMZA, ÖLDÜ

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, üzerinde oynadığı platform iskelenin devrilmesi sonucu yaralanan Hamza Tan (9), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Tan, mahalledeki halı sahanın onarım işlemi için kurulan platform iskelesinin üzerinde oynamaya başladı. Bir süre sonra iskele devrildi, Hamza Tan altında kaldı. Hamza Tan'ın çığlıklarını duyan mahalleli, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hamza Tan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hamza Tan'ın cenazesi otopsi için morga kondu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel