İskeçe Müftüsü'nden Karikatür Tepkisi

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İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiyi, basın ve ifade özgürlüğü maskesi altında yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirerek kınadı.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki göstererek, bunun "basın ve ifade özgürlüğü maskesi altında yapılan bir saygısızlık" olduğunu belirtti.

Trampa, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, derginin yayımladığı karikatürün Müslümanları derinden yaraladığını kaydetti.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"14 asırdır insanlığa rehberlik eden Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan Hz. Muhammed'e ve Tevrat'ın kendisine verildiği Hz. Musa'ya yönelik bu tür karikatürler, tüm Müslümanlar gibi Batı Trakya Müslüman Türk toplumunu da derinden yaralamıştır. Bu, basın ve ifade özgürlüğü maskesi altında yapılan bir saygısızlıktır."

Söz konusu açıklamada, yayının inançlara yönelik açık bir hakaret içerdiği vurgulanarak, "Bundan dolayı, bu saygısızlığı yapan dergiyi şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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