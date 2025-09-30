İskeçe Azınlık Okulu Encümen Heyeti'nden Tepki: Yöneticilerin Okula Girişi Engelleniyor

Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti, üyelerinin okula girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Encümen Heyeti tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında Encümen Heyeti odasının boşaltıldığı hatırlatılarak, "Şimdi ise Encümen Heyeti yöneticileri olarak, yöneticisi olduğumuz okula girişimize izin verilmiyor. Okul yöneticilerinin, okula girişlerine izin verilmiyor." ifadeleri yer aldı.

Uygulamanın Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bunun "açıkça baskıcı, antidemokratik ve hukuk dışı bir müdahale" olduğu vurgulandı.

Encümen Heyetlerinin Batı Trakya'daki azınlık okullarının yasal yöneticileri olduğu kaydedilen açıklamada, "Yasalardan doğan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gereken Encümen Heyetleri, suni şekilde yaratılan engellerle devre dışı bırakılmak istenmektedir. Encümen Heyetleri'nin kurumsal kimliği yok edilmek istenmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

Lozan Antlaşması ile benzer statüye sahip İstanbul'daki Rum azınlık okullarında benzer bir uygulamanın olup olmadığının da merak edildiği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerin okuldan uzaklaşmasını isteyen zihniyetin farkındayız. Her ne şartta olursa olsun, okulumuza ve evlatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada tüm yetkililere çağrıda bulunularak, "Lozan Antlaşması'yla statüsü belirlenen azınlık okullarının özelliğine ve ruhuna uygun kararlar alınmalı, hukuka ve demokratik değerlere uygun davranılmalıdır. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyetinin sesine kulak verilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.