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İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı

İskandinav ülkelerinin liderleri, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığını" güçlü şekilde kınadı.

İskandinav ülkelerinin liderleri, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığını" güçlü şekilde kınadı.

The Week sitesinin haberine göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'nde, İskandinav liderler, Ukrayna'daki insani krizle ilgili endişelerini dile getirdi.

Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İskandinav başbakanları, Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığını güçlü şekilde kınadıklarını tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

Zirveye Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya başbakanları katıldı.

İlk Hindistan-İskandinav Zirvesi 2018'de Stockholm'de düzenlenmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Danimarka, Ukrayna, India, Rusya, Güncel, Haberler

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