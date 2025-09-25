İşitme Engellilere 'Köprü' Olan Kahraman Öğretmen: Bahar Muhammed

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 63 yaşındaki işitme engelliler öğretmeni, yıllardır gönüllü olarak toplum ile işitme engellilere arasında "köprü olmaya" çalışıyor.

Yaptığı çalışmalarla Süleymaniye'de "İşitme engellilerin annesi" olarak anılan Bahar Muhammed Mahmud, sadece işaret dili öğretmeni olarak değil, aynı zamanda engellilerin eğitimi ve haklarının savunuculuğuyla da dikkati çekiyor.

Bahar Muhammed, caddede, parkta, alışverişte, hastanede ve seyahatte birçok yerde sıkıntı yaşayan, derdini anlatmakta zorluk çeken işitme engelli insanların "acil yardım servisi" gibi hizmet vererek, var olan bir yaraya merhem olmaya çalışıyor.

Iraklı öğretmen, emekliliğinin ardından da sessizlerin sesi olmaya, onlara destek olmaya devam ediyor.

Bir görev olarak başladığı yolculuğunda 44 yıldır işitme engellilere hizmet veren Bahar Muhammed, farkındalık oluşturmak ve iletişimi kesintisiz hale getirmek için kurulan İşaret Dili Derneğinin de başkanlığını yürütüyor.

Bahar Muhammed, AA muhabirine, 1981 yılında Sosyal Gözetim Müdürlüğünde göreve başlamasından bir yıl sonra kurulan İşitme Engelliler Enstitüsünde öğretmen olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kendisi için bu başlangıcın zor olduğunu dile getiren Bahar Muhammed, "Elbette başlangıçta bu topluluk hakkında hiçbir bilgimiz yoktu ama yavaş yavaş işitme engellilerle iç içe olduk ve bu şekilde ne yapmamız gerektiğini ve iletişim kurmayı öğrendik. dedi.

"İşitme engellilerle ilk karşılaşmamda nasıl iletişim kuracağımı bilememiş şok olmuştum ama sonra bu zorluğu aştım." diyen Bahar Muhammed, 44 yıldır engellilere öğretmen, sözlük hazırlayıcı ve işaret dili uzmanı olarak çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Bahar Muhammed, toplumun bir parçası olan işitme engelli insanların diğer herkes gibi sorunlarla karşılaştığını ancak hakları konusunda çok az farkındalığa sahip olduklarını belirterek, "Aileler ve çocukları da bu nedenle sık sık sorun yaşıyor. Bu yüzden, çocuklarına ve ailelerine farkındalık ve rehberlik sağlayarak gelecekte sorun yaşamalarını önlemeye çalışıyorum." diye konuştu.

İşitme engelli insanlarla sürekli iletişim halinde olduğunu, telefon görüşmelerini görüntülü gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Bahar Muhammed, "Sabah akşam uygun kıyafetler giymem gerekiyor, çünkü işitme engelliler sık sık pazarda, sosyal yaşamda sorunla karşılaşıyor, hemen görüntülü arama yapıyor ve telefonu anlaşmazlık yaşadıkları kişiye veriyorlar. Bu durumda onların adına çeviri yapıp sorunlarını çözüyorum."

Irak'ta medyada, mahkemelerde ve polis merkezleri gibi yerlerde işitme dili tercümanı bulunmadığını aktaran Bahar Muhammed, "Bu, engelli vatandaşlarımızın sesini duyurmasını engelleyen büyük bir sorun. İyi tercümanlar yetiştirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.