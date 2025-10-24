İşitme Engellilere Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Çeviriliyor

Irak'ın Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde, Cuma hutbelerinin işitme engellilere ulaşması ve dini bilgilerden faydalanmaları amacıyla yeni bir adım atıldı.

Kelar'daki Hewai İşitme Engelliler Enstitüsü öğretmeni Rahim Kerim'in yönetiminde yapılan çalışma çerçevesinde hutbeler artık işaret diline de çevriliyor.

İşitme engellilere yönelik çalışmalarıyla bölgede tanınan 59 yaşındaki Rahim Kerim, söz konusu kişilerin dini bilgilerden faydalanmaları için sabır gerektiren bir çabayı gösteriyor.

Kerim, işitme engellilerin toplumun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerine ve hayatın her alanında aktif rol alabilmelerine katkı sağlamak için çalışmanın sürekliliği üzerinde çalışıyor.

Cuma hutbesini işaret diline çeviren Rahim Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün üçüncü çeviri faaliyetini yaptıklarını söyledi.

Kerim, "Bu çalışmayı özellikle işitme engelliler için Kelar'daki Aşti Camii'nde yapıyoruz. Amacımız, onların hutbelerin konusunu anlamaları ve haftalık olaylardan haberdar olmalarıdır." diye konuştu.

İşitme engelli bireylerin camiye geldiğini aktaran Kerim, "Cami uzak olsa da yavaş yavaş gelip cuma namazına katılıyorlar. Ayrıca daha önce onlara hediye ettiğimiz yaklaşık 100 adet Kur'an-ı Kerim'i de yanlarında getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kerim, çalışmanın işitme engelliler arasında büyük bir memnuniyet yarattığını kaydederek, "İşitme engelli kardeşlerimiz bu uygulamadan çok memnunlar; çünkü artık cuma hutbelerini işaret diliyle anlayabiliyorlar." dedi.

Hutbeleri işaret diline çevirmenin zorlu bir iş olduğunu söyleyen Kerim, işitme engellilere hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.