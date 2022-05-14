İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi - Haberler

İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da Engelliler Haftası çerçevesinde işitme engelli minik öğrenciler, jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte dolasıya eğlendi.

Engelliler Haftası çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı, özel ve engellileri unutmadı. Kentte huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra her zaman vatandaşın yanında olan jandarma, bu özel haftada Genç Osman İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenledi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve ekibini gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Albay Yıldız tüm çocuklarla tek tek ilgilenirken ekipler ise okul bahçesine trafik parkuru kurdu. Trafik timi tarafından önce öğrencilere trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verildi. Ardından öğrenciler akülü araçları kullanarak uygulama yaptı. Albay Yıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler verdi. Etkinlik sonunda minikler, jandarma ile birlikte çizgi film izledi.

İl Jandarma Komutanı Ali yıldız ve ekibi öğrencilerle birlikte işaret dilini kullanarak 'Engelliler Haftanız Kutlu Olsun' dedi.

Etkinlik boyunca engelli minik çocuklar doyasıya eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.