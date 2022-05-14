İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
 - Güncelleme:

İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi Elazığ'da Engelliler Haftası çerçevesinde işitme engelli minik öğrenciler, jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte dolasıya eğlendi.

İşitme engelli öğrenciler jandarma ile doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da Engelliler Haftası çerçevesinde işitme engelli minik öğrenciler, jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte dolasıya eğlendi.

Engelliler Haftası çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı, özel ve engellileri unutmadı. Kentte huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra her zaman vatandaşın yanında olan jandarma, bu özel haftada Genç Osman İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenledi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve ekibini gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Albay Yıldız tüm çocuklarla tek tek ilgilenirken ekipler ise okul bahçesine trafik parkuru kurdu. Trafik timi tarafından önce öğrencilere trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verildi. Ardından öğrenciler akülü araçları kullanarak uygulama yaptı. Albay Yıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler verdi. Etkinlik sonunda minikler, jandarma ile birlikte çizgi film izledi.

İl Jandarma Komutanı Ali yıldız ve ekibi öğrencilerle birlikte işaret dilini kullanarak 'Engelliler Haftanız Kutlu Olsun' dedi.

Etkinlik boyunca engelli minik çocuklar doyasıya eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title