İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı - Haberler

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İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı tarih yazdı. Final maçında ay-yıldızlılar, İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen milliler, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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