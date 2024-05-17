İşitme Engelli Genç, İsrail Saldırısında Yıkılan Evde Babasının Cesedini Arıyor

Filistinli işitme engelli 25 yaşındaki Heysem Gazal, yaralı elleriyle İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerle bir ettiği evinin enkazındaki babasının cansız bedenini bulmaya çalışıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne deniz, kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in söz konusu saldırılarında en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı.

Ekipman olmadığı için arama kurtarma çalışmaları durdu

Filistinli sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde bir hafta önce İsrail hava saldırısının hedefi olan evin enkazından bir kadının cesedini ve 4 yaralıyı çıkarmayı başardı.

Arama kurtarma çalışmalarıyla çocukları yaralı çıkaran sivil savunma ekipleri, öldüğü düşünülen babanın cesedine ulaşamadı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun 7 aydan fazla süredir abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde ekipmanlar olmadığı için söz konusu evdeki çalışmaları bırakmak zorunda kaldı.

Tel Aviv yönetiminin 2006 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri devam eden bombardımanın oluşturduğu enkazlar altındaki cesetleri çıkaracak iş makineleri de yok.

İsrail, 18 yıldır dünyaya kapattığı Gazze Şeridi'ne ağır iş makinelerinin girişine izin vermediği gibi 224 gündür devam eden saldırılarla da altyapı ve mevcut iş makinelerini hedef aldı.

İşitme engelli genç, babasının naaşına ulaşıp toprağa vermek istiyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğu kesimindeki evlerini bombaladığı işitme engelli Filistinli genç Gazal, kanamış ellerindeki acılara aldırış etmeden enkaz altındaki babasının cansız bedenine ulaşmaya çalışıyor.

Acılı ve yorgun genç, babasının cansız bedenine ulaşmak için günlerdir sürdürdüğü çabalarında kendisine yardıma gelen insanlara, tehlikelere karşı işaret diliyle uyarılar yapıyor.

Elleri yaralar içinde olan işitme engelli Gazal, bir hafta geçmesine rağmen babasının cenazesini çıkararak toprağa vermekte ısrar ediyor.

İsrail hava saldırısında hem annesini hem babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gazal, anne-babasının bugüne kadar kendisinin tüm engelleri aşmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

"İsrail savaş uçakları kendilerine tehdit oluşturmayan evi niçin bombaladı?"

İşitme engelli Filistinli Gazal, amcasının kızının yardımıyla işaret diliyle anne ve babasını kaybettiği İsrail saldırısını AA muhabirine anlattı.

Gazal, "İsrail savaş uçakları kendilerine tehdit oluşturmayan evi niçin bombaladı?

Başkaları için tehlike oluşturmayan işitme engelli bir ailenin yaşadığı evi neden hedef aldı?" diyerek yaşadığı acı olaya tepki gösterdi.

Filistinli genç, yaşadığı evin bombalanmasından kısa süre önce Gazze kentinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının evinin yakınında kardeşini hedef aldığını ve kardeşinin yaralanarak El-Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Evinin bombaladığından haberi olmayan Gazal, hastanedeki kardeşinin yanından döndüğünde ambulansları ve yaralıları taşıyan insanları gördüğünü aktardı.

Gazal, enkaz altında kanlar içinde kalmış annesinin cesedini gördüğünde şok olduğunu ifade etti.

İşitme ve konuşma engelli Gazal, insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olan annesini kaybetmesinin kendisini çaresizlik ve yalnızlık içinde bıraktığını dile getirdi.

Gazal, kendisine güç, destek ve cesaret kaynağı olan annesinin İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitirmesiyle hayatında yeri doldurulamaz bir boşluk oluştuğunu söyledi.

"İşgal (İsrail), işaret diliyle insanlarla iletişim kurmama yardım eden annemi öldürdü"

İşitme ve konuşma engelli Filistinli genç, son kez veda etme fırsatı bulduğu annesinin mezarının yanına defnedebilmek için İsrail saldırısıyla yıkılan evinin enkazında babasının cesedini aradığını aktardı.

Gazal, "İşgal (İsrail), işaret diliyle insanlarla iletişim kurmama yardım eden annemi öldürdü" dedi.

İsrail'in evini bombaladığı sırada yaralanan kardeşinin yanında olduğunu hatırlatan Gazal, bu sayede hayatta kaldığını söyledi.

Üç katlı evin moloz yığınına dönüşmesi nedeniyle babasının cesedini çıkaramadığını aktaran Gazal, imkanlar kısıtlı olduğu için yakınlarıyla birlikte yoğun çabalara rağmen başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde 1243'ü 18 yaş altı olmak üzere 3 bin 652 işitme engelli yaşıyor.