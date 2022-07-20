İşitme engelli Ayşe'nin el emeği puşideleri, türbeleri süslüyor

KÜTAHYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak çalışan işitme engelli Ayşe Sarıçam'ın (39) Maraş işi tekniği ile tasarladığı puşideler, aralarında Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan'ınkilerin de olduğu türbeleri süslüyor. Nakış işini zevkle yaptığını belirten Sarıçam, "Engelli olsam da sağlıklıyım. Kendimi güçlü hissediyorum. Allah'a çok şükür. Benim gibi engelli arkadaşlarımla birlikte çalışabilirim" dedi.

Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle işitme duyusunu kaybeden Ayşe Sarıçam, işitme engelliler için açılan nakış kursunu bitirdikten sonra Osmanlı motifleri işlemeye başladı. Zamanla bu işte ustalaşan Sarıçam, nakış alanında düzenlenen Sim Sarma (Maraş işi tekniği) Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu. Almanya'da da bir organizasyonda kendi işlediği kıyafetleri giyip, amatör manken unvanını alan Sarıçam, 4,5 yıldır Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'usta öğretici' olarak görev yapıyor.

Hazırlanan puşidelerin çeşitli türbelerde yer aldığını ifade eden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ise "Ayşe Hocam, gerçekten 2 kişinin yapabileceği bir işi, tek başına götürebilen ender hocamız. Kendisi ile tanıştığımız ve bu projeyi arkadaşları ile organize ettiğimiz için çok memnunuz. ve bu konuda övgüler alıyoruz. Bu başarıda Ayşe Hocam ve ekibinin çok büyük katkıları var. Maraş işi tekniği ile işlediğimiz puşideler, Eyüp Sultan, Sultan Ahmet ve Vahide Sultan türbelerinde yerlerini aldı" ifadelerini kullandı.