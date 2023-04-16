ISITILARAK TÜKETİLEN YEMEKLERDE GIDA ZEHİRLENMESİ TEHLİKESİ

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, önceden hazırlanan yemeklerin en az 65 derecede ısıtılarak tüketilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle iftar ayında yemeklerin sıklıkla ısıtıldığını söyleyen Toprak, "İftar için hazırlanan yemekler sahurda da tüketiliyor. 65 derecenin altında ısıtılarak tüketilen bir yemek gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, önceden hazırlanan ve ısıtılarak yeniden tüketilen yemeklere ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle ramazan ayında pek çok kişinin iftar sofrası için hazırladığı yiyecekleri sahurda da tükettiğini belirten Toprak, yiyeceklerin ısıtılması konusunda sıcaklık derecesinin önemine dikkat çekti. Toprak, mikroorganizmaların 10 ila 65 derece arasında geliştiğini belirterek, 65 derecenin altında ısıtılarak tüketilen yemeklerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini ifade etti. Yemeklerin pişirildikten sonra mümkün olan en kısa sürede soğutulup dolaba alınması gerektiğini belirten Toprak, "Akşam iftarda yemeği yapalım, sahura kadar dışarda kalsın mantığından vazgeçmemiz gerekiyor. Yemekleri ya 65 derecenin üzerinde ya da 10 derecenin altında tutmak gerekiyor. Yemekleri tekrar tekrar ısıtmak olası bir gıda zehirlenmesine yol açabilir. Yiyeceğimiz kadarını ısıtıp geri kalan kısmının soğuk kalmasını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÖLÜMLE DAHİ SONUÇLANABİLİR'

Özellikle pirinçli yemeklerde daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Toprak, "Toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemli bir yeri olan ramazan ayında, beslenme düzeni ve alışkanlıklarımız tümüyle değişiyor. Oruç tutan vatandaşlarımızın tükettikleri öğün sayıları azalıyor, açlık süreleri uzuyor ve fiziksel aktiviteleri düşüyor. Dengeli beslenmek önemli olduğu kadar sağlıklı ve güvenilir gıda maddeleri tüketmek de büyük önem taşıyor. Örneğin pilavın dışarda çok fazla tutulmaması gerekiyor. Pişirildikten sonra oda sıcaklığına geldiğinde dolaba almamız gerekiyor. Mikroorganizmalar geliştiği için zehirlenme ortaya çıkabiliyor. Bunun da en belirgin özellikleri ishal, kusma, ateş olur. Bu durum ürüne göre ölümle dahi sonuçlanabilir. Yemekleri 65 derecenin üzerinde, mümkün olduğunca kaynatmaya yakın ısıtarak tüketmek gerekiyor. Fokurdamanın görülmesi lazım" dedi.

Merdiven altı veya kayıt dışı şekilde uygun olmayan koşullarda üretilen gıda maddelerine ilişkin de uyarılarda bulunan Toprak, "Satın alınan gıdaların etiketlerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen kayıt veya onay numarasının olup olmadığının kontrol edilmesi ile son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, üretici firmanın adı ve adresi, içerik bilgileri, miktar ve fiyat bilgilerinin incelenmesi büyük önem taşıyor. Güvenli gıda tüketimi için her tüketici aynı zamanda bir denetçidir. Tüketiciler, gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak yapabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı, gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarından başvuru sahiplerini bilgilendiriyor" diye konuştu. (DHA)