İSİPAB, Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonlarına yanıt verilmesi çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in programlı olarak yakılmasını "barbarca bir uygulama" olarak nitelendirerek kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in programlı olarak yakılmasını "barbarca bir uygulama" olarak nitelendirerek kınadı.

Cezayir'in başkentinde düzenlenen İSİPAB 17. Konferansı kapanış bildirgesi yayımlandı.

"Cezayir Bildirgesi" adı verilen açıklamada, "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in programlı olarak yakılmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu adımın alçakça bir suç, ifade özgürlüğü adı altında Müslümanların en kutsal değerlerine ve duygularına yönelik alçakça bir saldırı olduğu vurgulanan bildiride, bu yapılan barbarca uygulamaların, tüm insani ve ahlaki değer ve ilkelerle bağdaşmadığı belirtildi.

İSİPAB, İslam İşbirliği Teşkilatı'na "Bu provokasyonlara yanıt verilmesi için gerekli önlemleri alması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması" çağrısı yaptı.

İSİPAB 17. Konferansı aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da bulunduğu çok sayıda İslam ülkesinin parlamento başkanlarının katılımıyla 29-30 Ocak'ta Cezayir'in başkentinde düzenlendi.

İki gün süren toplantılarda Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konu masaya yatırıldı.