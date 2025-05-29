Isınmak İçin Yaktığı Ateş Ormana Sıçradı

Isınmak İçin Yaktığı Ateş Ormana Sıçradı
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Manavgat'ta G.Y. isimli kadın, ormanda ısınmak amacıyla ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. G.Y. gözaltına alındı.

1) ORMANDA ISINMAK İÇİN YAKTIĞI ATEŞ AĞAÇLARA SIÇRADI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde G.Y.'nin (36) ısınmak için yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu. Alevler büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü, G.Y. ise gözaltına alındı.

Manavgat'ın Sorgun ormanında dün gece yarısı, G.Y. adlı kadın, iddiaya göre ısınmak amacıyla ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ağaçlara sıçradı. Bu sırada otomobilleriyle Acısu Caddesi'nde seyir halindeyken alevleri görenler, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları ise yaklaşık 2 saat sürdü.

'YOLDAN GEÇİYORDUK, ALEVLERİ GÖRDÜK'

Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapan Önder Kodaman, "Yoldan geçiyorduk, alevleri gördük. Hemen arabayla yanaştık. Yangın tüpünü aldık müdahale ettik ama biraz geç kaldık tabii. Ama vatandaşımız duyarlı değil. O kadar arabalara işaret ettik, bir tanesi durmadı. İtfaiye de gelmeseydi bu yangın büyüyordu" diye konuştu.

Yangına müdahale ederken G.Y.'nin de orada olduğunu anlatan Kodaman, "Zaten geldiğimizde de yanında duruyordu. Madde bağımlısı büyük ihtimal ama kaçmamış, helal olsun" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını çıkardığı belirlenen G.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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