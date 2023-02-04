İŞİNE SON VERİLEN BELEDİYE ÇALIŞANI ANKARA'YA YÜRÜYOR

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız şekilde çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Büyükhan, hakkını aramak için Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyerek, 'Önümde uzun bir yol var' dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki işinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, belediye önünde basın açıklaması yaptı. Belediyede 12 yıl boyunca özveri ve sadakatle çalıştığını söyleyen Büyükhan, 'Ne bir ahlaksızlığım, ne bir hırsızlığım, ne de iş disiplinine aykırı hareket etmedim. Çorlu Belediyesi'ne bağlıyken dert, Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığımız dönem verem sahibi olduk. 'Madem verem oldun, neden 12 yıl bekledin' derseniz; hep kadro, hep şartların düzeleceği yönünden sözler verildi. Bizler sözün namus olduğunu benimseyen bir toplumuz. Toplumumuzdaki karşılığı tam da budur. Ödenmek istenmeyen tediyeler, verilmeyen zamlar ve en son banka promosyonları? dedi.

Banka promosyonlarıyla ilgili yerel basında haberler çıktığını belirten Büyükhan, 'Üzerine gittim ve kendilerine yakışanı yaptılar. Beni işimden kovdular. Ama ben daha son sözümü söylemedim. Şu dakikaya kadar siyasete girmek istemiyordum ama artık sonuna kadar gireceğim' ifadelerini kullandı.

'HAK ARAYANLARIN HAKKINI ALMAK İÇİN GELİYORUM'

Tekirdağ'dan Ankara'ya gidene kadar yol boyunca videolar paylaşacağını söyleyen Numan Büyükhan, 'Önümde uzun bir yol var. Buradan Ankara'ya gidinceye kadar videolar yayınlayıp anlatmam gereken şeyleri zamana yayarak anlatacağım. Kimler 5'li, kimler 10'lu, 100'lü çete, gün yüzüne çıkacak. Allah büyük. Rahmetli Ahmet Kaya'nın dediği gibi, 'Kısa çöp uzun çöpten hakkında alacak' elbette. Sizlerin kıymetli zamanını fazla gasbetmeden hepinizden helallik alıp yoluma adalete yürüyorum. Allah'a emanet olun. Yolcu yolundan gerek. İşçinin, emekçinin dostu gibi görünüp İngiliz, Fransız taktiği uygulayan baylar, hak arayanların hakkını almak için geliyorum?? dedi.

Numan Büyükhan, açıklamanın ardından yakınları ile vedalaşarak Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

'KİMSEYİ HAKSIZ YERE İŞİNDEN ETMEMİŞİZDİR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise kimseyi haksız yere işten çıkarmadıklarını belirterek, 'Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde çok sayıda çalışanımız var. Biz kimseyi haksız yere işinden etmemişizdir. Eğer haksızlık olduğunu iddia ediyorsa yasalar açık, mahkemeler orada, tüm yasal haklarını kullanabilir' ifadelerini kullandı. (DHA)