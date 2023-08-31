Işın Karaca ve Can Gox'un Sahne Performanslarıyla Göz Dolduran Motofest

Afyonkarahisar'da düzenlenen Motofest etkinlikleri kapsamında pop sanatçıları Işın Karaca ve Can Gox'un konserleri büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde sanatçıların performansları ve ışık gösterileri büyük beğeni topladı.

Işın Karaca ve Can Gox sahne performansları ile göz doldurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Motofest etkinlikleri çerçevesinde ünlü pop sanatçıları Işın Karaca ve Can Gox'un sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Dünya Motosiklet Şampiyonası, Motofest ve Motokros etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde pop dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca ve Can Gox sahne aldı. Konsere katılımın yoğun olduğu etkinlikte sanatçıların performansları ile göz doldururken, ışık gösterileri de ayrıca büyük beğeni topladı.