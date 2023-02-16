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İSİM DÜZELTMESİ 17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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İSİM DÜZELTMESİ 17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Sayın abonelerin dikkatine,'17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı'Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna'nın Ankara'da tedaviye alındığı hastanede 'Dönmez' diye belirtilen soyadının, nüfus bilgilerine göre 'Ölmez' olduğu kesinlik kazandı.

Sayın abonelerin dikkatine,

'17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı'Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna'nın Ankara'da tedaviye alındığı hastanede 'Dönmez' diye belirtilen soyadının, nüfus bilgilerine göre 'Ölmez' olduğu kesinlik kazandı. Kaynağından yapılan düzeltme ile haberlerinizde 'Aleyna Ölmez' ismi ile yer verilmesini rica ederiz.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Ankara Güncel Haberler

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