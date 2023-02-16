İSİM DÜZELTMESİ 17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı Güncel Haberler Sayın abonelerin dikkatine,'17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı'Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna'nın Ankara'da tedaviye alındığı hastanede 'Dönmez' diye belirtilen soyadının, nüfus bilgilerine göre 'Ölmez' olduğu kesinlik kazandı. Sayın abonelerin dikkatine, '17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı'Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna'nın Ankara'da tedaviye alındığı hastanede 'Dönmez' diye belirtilen soyadının, nüfus bilgilerine göre 'Ölmez' olduğu kesinlik kazandı. Kaynağından yapılan düzeltme ile haberlerinizde 'Aleyna Ölmez' ismi ile yer verilmesini rica ederiz. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSİM DÜZELTMESİ 17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.