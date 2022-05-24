'Işıldayan Kadınlar' ilham olmak için bir araya geldi - Haberler

İlham ve umut veren güçlü kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yoluyla kadının toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlenmesinin yanında duran markalar, Işıldayanlar Konferansı'nda buluştu. Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlayan konferans, Beşiktaş'taki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. OGGUSTO tarafından düzenlenen konferansta bugüne kadar yaptıkları, bakış açısı ya da sadece varlığıyla umut olan, ismi bilinen ve bilinmeyenlerin hikayesi konuşuldu.

ÜLKEDE UMUT VERMEK İÇİN VARIZ

"POTANSİYELİ HAYATA GEÇİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

TÜRKİYE'NİN KADINLARI DA ERKEKLERİ DE HAK ETTİKLERİNİ ALACAKLAR

KADINLARIN AKTİF KATILIMI OLMADAN KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

YOKSULLUKLA MÜCADELE KADIN İSTİHDAMINI SAĞLAMADAN HALLEDİLEMEZ

MERKEZE ALDIĞIMIZ HER ÇOCUK GELECEĞİMİZ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

VOLEYBOLCU GÜNEŞ: BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE KİTAP OKURDUM, ASTRONOT OLMAYI İSTERDİM

Konuşmaların sonunda Güneş'in oynadığı Vakıfbank'ın Avrupa şampiyonluğu nedeniyle pasta kesildi. Konferansın karbon salınımın Carbon Hints Danışmanlık şirketi tarafından hesaplanacağı ve karşılığında WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne bağışta bulunulacağı bildirildi.