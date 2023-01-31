Isıl-Sea Adlı Terör Örgütünün Türkiye'deki Mal Varlığı Donduruldu

ISIL-SEA adlı terör örgütünün Türkiye’deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

ISIL-SEA adlı terör örgütünün Türkiye'deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı ISIL-SEA adlı terör örgütünün Türkiye'deki mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; ISIL-SEA adlı terör örgütünün Türkiye'deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu. Kararda şöyle denildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."