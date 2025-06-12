Işıklı Göl'deki Nilüferler, Turistleri Büyülüyor

Nilüferlerin görsel şöleni yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Işıklı Gölde açan nilüferler ve büyük ilgi gören tekne turlarında oluşan eşsiz manzara dronla görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, nilüfer çiçekleriyle bezeli su yüzeyi ve zengin kuş çeşitliliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, ekoturizmin gözde noktalarından biri haline geliyor. Göl, ilkbahar ve yaz aylarında düzenlenen kayık turlarıyla ziyaretçilere huzurlu anlar sunarken, eşsiz güzelliği dronla havadan görüntülendi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yer alan Işıklı Gölü, sahip olduğu doğal güzelliklerle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında açan nilüfer çiçekleriyle adeta bir görsel şölen sunan göl, kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı için eşsiz bir rota haline geldi. Denizli kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesi sınırları içinden bulunan Işıklı Göl yer alıyor.

Işıklı Gölü, yaklaşık 73 kilometrekarelik alanı kaplayan genişliğiyle Ege Bölgesi'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Göl, başta sulama amacıyla kullanılsa da son yıllarda ekoturizm açısından da büyük önem kazanmış durumda. Göl, özellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarında açan beyaz ve pembe nilüfer çiçekleriyle görsel bir şölene dönüşüyor. Su yüzeyini kaplayan nilüferler, fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler sunarken, gölde düzenlenen kayık turları ziyaretçilere huzurlu bir doğa deneyimi yaşatıyor. Işıklı Gölü, sadece bitkileriyle değil, kuş çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle göç dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, flamingo, balıkçıl ve karabatak gibi kuşlar gözlemlenebiliyor. Göl çevresi, kuş gözlemciliği yapmak isteyen doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

"Işıklı Göl'de 80 tekne ile vatandaşlarımızı hizmet veriyoruz"

Her gün Çivril'e bağlı Seraserli Mahallesi'nden çıkarak yerli ve yabancı turistlerin nilüferlerin görsel şölenine tanıklık etmelerini sağlayan tur teknesi sahibi Özer Çetinkaya, 24 Mayıs itibariyle Işıklı Göl'de tekne turların başladığını söyledi. Büyük ilgi gören turlar hakkında bilgileri aktaran Özer Çetinkaya, "Işıklı Göl'de turlar 24 Mayıs itibariyle başladı. Işıklı Göl'de hizmet veren 80 tane tekne bulunuyor. Toplamda 3 tane farklı bölgeden çıkışımız var. Birisi Seraserli ve uzun tur olarak geçer, kuşların yoğun olduğu bir bölge ve 12 kilometrelik bir tekne gezisi yeridir. Sundurlu bölgesi var orası da yaklaşık 6 kilometrelik bir gezi turu. 3. nokta olarak Beydilli köyümüz var ve onların kısa tur olarak geçer" dedi.

"Su azalınca turlar da bitecek"

Derinliğin yaklaşık 2 metre olduğunu ve tekne turlarının ne zaman biteceği hakkında bilgiler veren Çetinkaya, "Işıklı Göl'ün derinliği yaklaşık 2 metre. 1986 yılında sulama amaçlı yapılan bir gölet. Belirli zaman sonra çevredeki çiftçiler talepte bulunup sulara açmak isteyecekler. Ardından ise her geçen gün su seviyesi düşecek. Tekeneler giremeyecek duruma geldiğinde turlar bitiyor" diye konuştu.

Gün doğumu turlarına daha çok ilgi var

Işıklı Göl hakkında ve ne zaman gelineceği konusunda önemli bilgiler dile getiren Çetinkaya, "Işıklı Göl'de bulunan çiçekler sabahın erken saatlerinde sabah 08.00 gibi açıyor. Akşam 17.00 gibi o açan çiçekler yavaş yavaş kapanıyor. Sabah 07.30'da turlarımızı başlıyoruz. Bizim tavsiyemiz saat 08.00 ve 10.00 arası gelmektir. Çünkü güneşin doğuşuyla çok güzel bir manzara oluyor. Ondan sonraki öğle saatlerinde güneş yukarıya çıktığında çiçekler kaybolur gibi oluyor çünkü yansıma kayboluyor. Bazı vatandaşlar akşamüstü serin iken gelelim diyorlar ve çok yanlış bir düşünce. Çünkü zaten saat 17.00'da çiçekler kapanıyor ve yansımayla birlikte çok sıcak oluyor. Bu sene de çok yoğunuz. Çıkın çıkın gelin Işıklı Gölümüzün güzelliğini keşfedin" ifadelerini kullandı.

"İzmir'den Denizli'ye Işıklı Göl için geldik ve çok beğendik"

İzmir'den Işıklı Göl'de tekne turu yapmak için gelen yerli turistler ise "İzmir'den Denizli'ye Işıklı Göl için geldik. Çok bayıldık bu kadar güzel bir şey beklemiyorduk. İzmir'den buraya geldiğimize değdi. Hem eğlenceli hem güzel. Havası, doğası, kuşları, çiçekleri yani her şeyi ile çok güzel" ifadelerini kullandı.