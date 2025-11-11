Haberler

IŞİD Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
IŞİD'in bomba yapımı eğitim videolarını paylaşan 15 şüpheliye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(İSTANBUL) IŞİD silahlı terör örgütünün bomba yapımı gibi eğitim videolarını internet tabanlı mesajlaşma programı üzerinden paylaştıkları belirtilen 3'ü Türk vatandaşı 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 12 şüpheli gözaltına alınırken diğer 3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, terörle mücadele ekipleri, RocketChat isimli internet tabanlı mesajlaşma programını kullanıp IŞİD terör örgütüne ait bomba yapımı gibi eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetleri paylaştıkları, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlenen Türk vatandaşı 3 kişi ile YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen 12 kişi hakkında işlem başlattı.

Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
