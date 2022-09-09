Işid'in Üst Düzey Yöneticisi Al Sumaidai'nin, El Bağdadi"nin "Fikir Hocası" Olduğu Belirtildi

İstanbul'da yakalanan terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi, "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin, örgütün öldürülen lideri El Bağdadi'nin, şeriat konularında fetva ve fikir hocası olduğu belirtildi. Şüpheli Al Sumaidai'nin ailesinden DNA örnekleri alınması için Dışişleri Bakanlığı'nın girişimlerinin olabileceği ifade edildi.

EDDA SÖNMEZ - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da yakalanan terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi, "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin, örgütün öldürülen lideri El Bağdadi'nin, şeriat konularında fetva ve fikir hocası olduğu belirtildi. Şüpheli Al Sumaidai'nin ailesinden DNA örnekleri alınması için Dışişleri Bakanlığı'nın girişimlerinin olabileceği ifade edildi.

Silahlı terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı olan ve bir aşiretin önde geleni olduğu ve terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve Adalet Bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin Türkiye'de olduğu istihbaratını aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

7 AYLIK ÇALIŞMANIN SONUNDA YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 7 aylık çalışması sonucunda şüphelinin adresi belirlendi. Türkiye'ye girdikten yaklaşık 7 ay sonra Sarıyer'de bulunan bir evde yaşadığı belirlenen şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü. Sarıyer'deki adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak emniyete getirildi.

KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyet ekiplerinin tespitlerine göre şüpheli Al Sumaidai, tanınmamak için sakalını kesip, peruk ve gözlük takarak sokağa çıkıyordu.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmasıyla yakalanan teröristin, ailesinin aşiret bağlantıları arıcılığıyla ticaretle uğraştığı ve terör örgütünün kuruluşundan itibaren üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü aktarıldı.

ÖRGÜTÜN ÖLDÜRÜLEN ELEBAŞI EL BAĞDADİ'NİN FETVA VE FİKİR HOCASI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Şüpheli Ghazal Al Sumaidai'nin, IŞİD'in 3 kişilik sözde "Yürütme Komitesi" tarafından örgüt içerisinde önce "Kadı" yapıldığı, örgütün sözde mahkemelerine girip çıktığı, ardından "Kadıların Eğitimcisi" olarak atandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, örgüt içerisinde önce sözde eğitim bakanı olduğu, ardından sözde adalet bakanı olarak atandığı belirlendi. IŞİD'in "ideolojik beyni" olduğu tespit edilen şüpheli Al Sumaidai'nin, ABD kuvvetlerince Suriye'nin Barisha bölgesinde öldürülen örgüt liderleri El Bağdadi ve Kureyşi'nin şeriat konularındaki fetva ve fikir hocası olduğu belirtildi. Irak'ta fedailerle dolaştığı değerlendirilen şüphelinin, verdiği talimatlarla çok sayıda insanın katledilmesinden sorumlu olduğu kaydedildi.

DNA ÖRNEĞİ İÇİN IRAK MAKAMLARI İLE TEMASA GEÇİLECEK

Öte yandan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin ailesinden DNA örnekleri alınması için Dışişleri Bakanlığı tarafından birtakım girişimlerde bulunabileceği de aktırıldı. İki ülke arasındaki diplomatik temasların ardından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin asıl kimliği ve örgüt içindeki görevi tam olarak ortaya çıkacak. Sarıyer'de yakalandığı sırada üzerinde ele geçen dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallerin çözümüyle birlikte Türkiye içindeki faaliyetlerine ve eylem hedeflerine de ulaşılması tahmin ediliyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Al Sumaidai, sağlık kontrollerinin yapılması için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Al Sumaidai, yoğun güvenlik önlemleri ile İstanbul Adliyesi'ne getirildi.