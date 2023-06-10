IŞİD'in Ninova'daki kadısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik olarak 7 Haziran'da kentte gerçekleştirdiği bir dizi operasyonda yakalanan 9 kişi arasında bulunan J.A. isimli teröristin Irak'ın Ninova (Musul) bölgesinde örgüt adına kadılık yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Emniyet söz konusu teröristin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik 7 Haziran'da kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte IŞİD'le bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen zincirleme operasyonda IŞİD mensubu oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu ve yapılan incelemeler sonucu J.A. isimli kişinin 2016 yılında Irak'ın Ninova bölgesinde örgüt adına kadılık görevi yürüttüğü tespit edildi. J.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.