IŞİD ile Bağlantılı 23 Şüpheliye Operasyon: 16 Gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı 23 şüpheliden 16'sı yakalandı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Haber: Edda SÖNMEZ
(İSTANBUL) - Silahlı terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı 23 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 kişi yakalandı, polis ekiplerinin 7 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: ANKA / Güncel