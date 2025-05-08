IŞİD ile Bağlantılı 23 Şüpheliye Operasyon: 16 Gözaltı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Silahlı terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı 23 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 kişi yakalandı, polis ekiplerinin 7 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.