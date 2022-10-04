Işid İçin Para Toplayan Kişilerin Hesabına Para Yatıran 10 Şüpheli Yakalandı
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Terör örgütü IŞİD için para toplayan kişilerin hesaplarına para yatırdıkları tespit edilen 12 kişiye yönelik İstanbul'un 10 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Terör örgütü IŞİD için para toplayan kişilerin hesaplarına para yatırdıkları tespit edilen 12 kişiye yönelik İstanbul'un 10 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda silahlı terör örgütü IŞİD adına para toplayan kişilere para yatırdıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'un 10 ilçesindeki 12 farklı adrese yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.