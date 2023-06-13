IŞİD finans sorumlusunun hesabına para gönderdiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'ın finans sorumlusunun hesabına para gönderdiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizm finansmanının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında IŞİD'ın çatışma bölgelerinde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren C.D. kod adlı M.A'nın banka hesabına İstanbul'dan para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 6 ilçede bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda söz konusu hesaba para yolladıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.